"صلاح" يحقق رقم قياسي هذا الموسم في "فانتازي"

11 مارس 2019 - 07:34 ص

حصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، على أعلى نقاط فى لعبة "فانتازي بريميرليج" هذا الموسم.

يأتي ذلك بعدما وصل صلاح للنقطة 203 في اللعبة التي يمارسها أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم.

وأكدت الصفحة الرسمية للعبة علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن محمد صلاح أول لاعب هذا الموسم يتخطى حاجز الـ200 نقطة في اللعبة، بعدما وصل للنقطة 203 بعد صنع أحد أهداف فريقه اليوم أمام بيرنلي وقد حصد 5 نقاط من تلك المباراة .