أسعار العملات اليوم فى البنوك

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين في "البنوك".
وجاءت الأسعار كالتالي:
الدولار الأمريكي :
شراء : 17.38 جنيه
بيع : 17.48 جنيه
اليورو :
شراء : 19.54 جنيه
بيع : 19.66 جنيه
الجنيه الإسترليني :
شراء : 22.64 جنيه
بيع : 22.76 جنيه
الريال السعودي :
شراء : 4.63 جنيه
بيع : 4.66 جنيه
الدينار الكويتي :
شراء : 57.21 جنيه
بيع : 57.56 جنيه
درهم اماراتى ?:
شراء : 4.73 جنيه
بيع : 4.76 جنيه
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