» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11 مارس علي مستوى أنحاء الجمهورية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 12 24

شبين الكوم 11 24

طنطا 11 23

دمنهور 10 21

الإسكندرية 11 21

بلطيم 13 20

مطروح 09 20

السلوم 08 22

سيوة 09 26

بورسعيد 15 20

دمياط 12 20

الزقازيق 11 23

الإسماعيلية 11 24

السويس 09 24

العريش 09 20

رفح 08 20

رأس سدر 11 26

نخل 04 20

نويبع 17 25

طابا 12 23

كاترين 05 20

الطور 12 23

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 13 27

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 25

بنى سويف 10 25

المنيا 09 26

أسيوط 09 27

سوهاج 10 27

قنا 11 29

الأقصر 11 30

أسوان 12 31

أبوسمبل 13 30

الوادى الجديد 12 29

شلاتين 17 28

أبورماد 16 27

رأس حدربة 17 25

حلايب 18 25

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