سؤال محرج لـ"سما المصرى"

11 مارس 2019 - 08:14 ص

وجه متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" سؤالاً محرجًا للفنانة سما المصري قائلاً: "إنتي لسه عذراء؟"، لتجيب الفنانة بشكل أكثر جرأة قائلة: "مش متأكدة من الموضوع ده".

وعرضت المصري، السؤال على صفحتها في "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "أنا قليلة أدب أوي.. هو في كده.. طب دا سؤال؟، الغريبة إجابتي على السؤال".

وأضافت الراقصة المثيرة للجدل: "حد يطلبلي العباسية ويحجزني هناك بس على حسابه مش هاتجنن وكمان هادفع فلوس علاج جناني، إنتي فين يا حكومة عالجيني على حسابك يا حكومة".

وأثار منشور سما، جدلًا بين متابعيها الذين أبدوا استغرابهم من جرأتها في الرد، حتى إن البعض وصفها بـ"المجنونة".

يذكر أن سما المصري اعتادت على إثارة الجدل بصورها ومنشوراتها الجريئة، لكنها عادة لا تتحدث عن حياتها الشخصية وهل هي متزوجة أم لا.