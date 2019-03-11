تعرف على الفنانة التي غيرت ديانتها لـ"البوذية"

11 مارس 2019 - 08:21 ص

حل أمس عيد الميلاد رقم 61 للفنانة الأمريكية شارون ستون التي كانت من أفضل العلامات السينمائية في جيلها.



وفيما يلي بعض المعلومات عنها:



1. عملت في بداية حياتها في مطاعم "ماكدونالدز".



2. تمتلك شركة إنتاج سينمائي خاصة بها.



3. قدمها الممثل الأمريكي ريتشارد جير للقائد الديني الأعلى للبوذيين دالاي لاما، لتغير دينها من المسيحية إلى البوذية.



4. قامت بأداء أشهر أفلامها وهي حامل مما تسبب لها في آلا مبرحة



5. تتحدث الإيطالية بطلاقة



6. رُشحت لجائزة "أوسكار" واحدة فقط عن فيلمها Casino وترشحت لـ4 جوائز جولدن جلوب، وفازت بإحداها وهي "أفضل ممثلة في دور درامي" عن نفس الفيلم. ?



7. كرمتها الحكومة الفرنسية على مجمل أعمالها





