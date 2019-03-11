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"جوجل" تعلن غلق حسابات مستخدميها فى هذا الموعد

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جوجل
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متابعات- محمد الخرو

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قرر موقع البحث العالمي "جوجل بلس" غلق حسابات المستخدمين في 2 أبريل المقبل.

وأوضحت شركة جوجل في رسالة لمستخدميها أن سبب إغلاق حسابات المستخدمين على الموقع هو عدم جدوى المنتج للمستخدمين.

وكانت جوجل قد أعلنت عن أعتزامها من قبل في الأول من ديسمبر عن غلق جوجل بلس في أبريل 2019، وذلك بسبب قلة أستخدامه من قبل المستخدمين بالإضافة إلى بعض الصعوبات التي تحول دون إستمرارية تقديم خدمة أحسن للمستخدمين.

وأعطت جوجل فرصة للمشتركين تمكنهم من تنزيل المحتوى الخاص بهم من على جوجل بلس قبل إيقافه والذي سبق وأن قاموا بمشاركته ونشره على جوجل بلس،وتمتد هذه الفرصة من الآن إلى الثاني من أبريل القادم، ولن يتم حذف الصور التي قام أصحابها بحفظها وأرشفتها في موقع صور جوجل.

وأكدت جوجل في رسالتها إلى مستخدمين جوجل بلس أنه أعتبارا من الرابع من فبراير الحالي لا يستطيع أحد أنشاء حساب جديد على جوجل بلس أو منتدي جديد أو صفحات أو مشاركات أو فاعليات جديدة على جوجل بلس.

وأشارت الشركة في رسالتها إلى أنها لن تقوم بإيقاف حساب جوجل بلس لمن يملكون حساب على جوجل للشركات أو جوجل التجاري المعروف بأسم g suite ، فأصحاب هذه الحسابات هم فقط من يستمر عمل حساباتهم على جوجل بلس.

وأضافت جوجل في رسالتها بان أصحاب المواقع والمنتديات الذين يقومون بوضع أزرار في مواقعهم لكي يدخلون منها إلى جوجل بلس، أو يدخلون بجوجل بلس إلى مواقع أخرى سوف يتم أيقاف هذه الأزرار وهذه الميزة.

وقالت جوجل في رسالتها أنها من الممكن أن تعيد هذا المنتج مرة أخرى وذلك بعد تحسينه وإضافة بعض المميزات الجديدة وتطويره وإعادة طرحه من جديد أمام الجمهور.

والجدير بالذكر أن جوجل تعتبر من اكبر شركات الإنترنت ومحركات البحث في العالم، وأنها تحاول تطوير منتج جوجل بلس لكي يتناسب مع متابعيها في جميع أنحاء العالم.

وان شركة جوجل هي من اكبر الشركات في العالم في مجال الأنترنت ودائما تسعى إلى التطوير في منتجاتها للوصول إلى افضل ما لديها لكي ترضي عملائها.

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