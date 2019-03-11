شاهد.. أول ظهور إعلامي لضحية السرقة داخل مسجد

كشفت السيدة "هدى" صاحبة واقعة السرقة داخل مسجد بمحافظة الإسكندرية تفاصيل الواقعة.

وقالت "هدى" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن المتهمة استغلت انشغالها بالصلاة، وقامت بسرقة حقيبتها.

وأضاف "هدي"، أنها اضطرت لترك المسجد سريعًا لحضور كتب كتاب ابنة شقيقها، مشيرة إلي أن زوجها توجه للمسجد في اليوم الثاني حتى يفرغ الكاميرات الموجودة به.

وأوضحت "هدى"، أنها قامت بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما توجهت لتحرير محضر في قسم الشرطة بشأن الواقعة.

وتابعت "هدى": "اهتموا بيا في القسم جامد، وفي أقل من أسبوع تم ضبط المتهمة ورجعولي شنطتي بكل حاجه فيها".

شاهد الفيديو..