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برنامج تدريبي للجمعيات الشريكة في مشروع يدويات الفيوم

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أمينة عبد العال

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افتتحت  صباح اليوم فعاليات البرنامج التدريبى المتقدم لتنمية مهارات المتابعة والتقييم لشركاء التنمية بمشروع يدويات الفيوم والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي - المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع في الفترة من 10-12 مارس الجارى .

افتتح الدورة  محمد رشوان مستشار المشروعات الصغيرة ومدير برامج التمويل والتسويق بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ومها محجوب استشارى المشاريع الصغيرة والموارد البشرية بمنظمات الأمم المتحدة  حيث أكد رشوان فى كلمته أمام فعاليات الافتتاح أن مشروع يدويات الفيوم يأتى فى إطار توقيع بروتوكول تعاون مع  مؤسسة دروسوس السويسرية بقيمة  150 ألف دولار لتطوير حرفتي الفخار والخاص في قريتي النزلة والإعلام بالفيوم حيث تشتهر هذه القرى بمنتجاتها وصناعاتها التراثية  وذلك فى إطار الاتجاه بقوة نحو تنفيذ قرية واحدة منتج واحد وهو اتجاه يستهدف تحقيق التكامل فى الصناعات وخلق تكتلات انتاجية مماثلة فى ذلك للعديد من التجارب بعدد من الدول فى مجال تطوير الصناعات الصغيرة ويستهدف المشروع 120 أسرة تصل نسبة السيدات بها إلى 70 سيدة حيث سيتم تزويد الأسر بالمعدات الحديثة والتصميمات المطورة وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية لهم

ومن جانبها أكدت مها محجوب الاستشارى بمنظمات الأمم المتحدة أن المشروعات المتوسطة والصغيرة لها دور مهم فى اقتصاد الدول والمساهمة فى زيادة الناتج المحلى وان مشروع قرية واحة منتج واحد يستهدف تحقيق تجمعات لحرف محددة مع دراسة البيئة الخاصة به وكيفية تطويره من خلال تقديم برامج تدريبية فنية وتطوير أساليب الإنتاج مع التغلب على المشاكل الخاصة بالبيئة ورفع الوعى لدى الحرفيين بأهمية المشروعات الصغيرة وإنتاج منتج ذو جودة عالية قادر على التسويق محليًا وخارجيًا.    

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شاهد.. برنامج تدريبي للجمعيات الشريكة في مشروع يدويات الفيوم شاهد.. برنامج تدريبي للجمعيات الشريكة في مشروع يدويات الفيوم شاهد.. برنامج تدريبي للجمعيات الشريكة في مشروع يدويات الفيوم شاهد.. برنامج تدريبي للجمعيات الشريكة في مشروع يدويات الفيوم


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