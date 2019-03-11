بعد ساعات من "كارثة البوينج".. قرار غريب من إثيوبيا

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متابعات- امينة عبد العال

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قررت الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم الإثنين توقيف أسطول طائرات البوينج من طراز "737 ماكس" عن الطيران.

يأتي ذلك في أعقاب الحادث المفجع، الذي وقع الأحد وأودى بحياة أكثر من 150 شخصًا كقرار سريع وحاسم تجنبًا لمزيد من الحوادث.

وقالت الخطوط الإثيوبية، على حسابها في تويتر: "لم تعرف بعد أسباب حادث سقوط طائرة البوينج 737 أمس".

وأضافت أنها قررت توقيف العمل بـ"737 ماكس" إلى إشعار آخر، حتى تظهر نتائج التحقيق في أسباب الحادث الذي شهدته إحدى الطائرات من نفس الطراز.

وتابعت أن هذا القرار اتخذ كإجراء احترازي لسلامة الرحلات الجوية.

وكانت الهيئة المنظمة للطيران في الصين أعلنت هي الأخرى أنها طلبت من شركات الطيران المحلية تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

وكانت طائرة من طراز "737 ماكس 8" تابعة للخطوط الإثيوبية قد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها يوم الأحد في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصًا.

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