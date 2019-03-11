شاهد.. ظهور "مبكي" لوالدة طفل البراميل على الهواء

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انهارت سهير عنتر، والدة الطفل أحمد المعروف باسم "طفل البراميل" من البكاء على الهواء، أثناء حديثها عن محاولة اغتصاب نجلها على يد أحد مواطني منطقة ساقية مكي بالجيزة، ورؤيتها لصورة طفلها.

وقالت سهير عنتر في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين بلس": "الوجع وحش أوي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل في ابني كده".

 وأضافت: "المجرم مسك ابني ولف جسمه وحطه جوا برميل بلاستيك، لو شفتوا ابني وهو طالع من البرميل قلبكم هيتقطع، حسبي الله ونعم الوكيل".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط قاتل طفل ساقية مكي ووضع جثته في برميل، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

 البداية عندما تلقي العميد أحمد وحيد مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة داخل برميل مياه بمنطقة ساقية مكي دائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفي كمال رئيس المباحث، والرائد هشام فتحي معاون المباحث، إلى محل البلاغ، وبفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تم التوصل الى هوية القاتل.

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