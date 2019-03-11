  • الإثنين 11 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
القوات المسلحة

استشهاد 3 جنود وضبط 117 سيارة دفع رباعى

مرتضي

رجل أعمال شهير يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد مرتضى

سموحة يضم «رجب بكار» 3 مواسم

نجاة لاعب "بيراميدز" من موت محقق

صورة من الفيديو

حقيقة حبس فتيات دار أيتام داخل أقفاص وحلق شعرهن

ارشيف

مكافأة كبيرة للاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا

عمرو أديب

شاهد.. أديب لـ"كامل الوزير": "بيغامر بسمعته"

محمد صلاح لاعب ليفربول

"صلاح" يحقق رقم قياسي هذا الموسم في "فانتازي"

صورة من الفيديو

شاهد.. أول ظهور إعلامي لضحية السرقة داخل مسجد

العملات الاجنبية

أسعار العملات اليوم فى البنوك

الطائرة الإثيوبية

أبلغوه بوفاة نجله في الطائرة الإثيوبية.. لكن اتصال مفاجيء غير كل شيء

ديلي ميل:

السيسي يحذر المصريين من هذا الأمر

آخر الأخبار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

نائب يطالب باستغلال هيئة تعليم الكبار فى مشروع قومى لمحو الأمية

#

محمود الجندي يكشف حقيقة اعتناقه "المذهب الشيعي"

#

هذه هي الساعة المثالية للاستيقاظ

#

كيف ردت "إليسا" على الساخرين من عمليات التجميل بشفتيها؟

الإرهاب

الجزائر

الرئيس السيسي

ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية، أنه بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة في السودان والجزائر، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مواطنيه من مخاطر وعواقب هذه الاحتجاجات، واصفًا إياها بـ"المدمرة".

وحذر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، من مخاطر هذه الاحتجاجات، وذلك في أعقاب المظاهرات الواسعة في الجزائر والسودان المجاور لهم.

وقال السيسي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والذي يسعي لإرساء الاستقرار السياسي في البلاد لجذب الاستثمار الأجنبي ، إن "المحتجين في البلاد الأخرى دمروا بلادهم"ّ.

ويشهد السودان منذ ديسمبر الماضي مظاهرات منتظمة ضد الرئيس عمر البشير لفترة طويلة.

وفي الجزائر، احتشد عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة ضد محاولة الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة لترشيح نفسه لولاية خامسة في منصبه.

وقال السيسي في خطاب متلفز: "كل هذا الكلام، في إشارة منه إلى الاحتجاجات يأتي بثمن يطلب من الناس دفعه".

وتابع: "كيف من المفترض أن تنطلق السياحة أو المصانع أو التجارة؟ هل يجب أن نتناول الطعام أم يجب أن نقول إننا كنا مشغولين بالاحتجاج" .

وتصر السلطات المصرية على أن كبح الحريات - بما في ذلك تشديد الرقابة على الإنترنت - ضروري للحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب في البلاد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

شهداء مصر

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة إسرائيلية غريبة لـ"هيفاء وهبي" فى عيد ميلادها
» موقف محرج لـ"لبنى عسل" على الهواء
» "جريشة" يدير الترجى والصفاقسي تحكيميًا بالدوري التونسي
» ماذا قال الباز عن إقالة مدير معهد القلب؟
» على جمعة: هؤلاء من يأخذهم الشهيد بيديه إلى الجنة
» الجهاز الفنى للمنتخب يصدم "عبد الله السعيد"
» "جوجل" تعلن غلق حسابات مستخدميها فى هذا الموعد
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» مرتضى: أي لاعب يريد الرحيل للأهلي فليأتِ بعرض وسأوافق
» والدة شهيد تحرج الإعلامية لبنى عسل: معلش معايا مكالمة تانية

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا