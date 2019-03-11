السيسي يحذر المصريين من هذا الأمر

11 مارس 2019 - 08:57 ص

ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية، أنه بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة في السودان والجزائر، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مواطنيه من مخاطر وعواقب هذه الاحتجاجات، واصفًا إياها بـ"المدمرة".

وحذر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، من مخاطر هذه الاحتجاجات، وذلك في أعقاب المظاهرات الواسعة في الجزائر والسودان المجاور لهم.

وقال السيسي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والذي يسعي لإرساء الاستقرار السياسي في البلاد لجذب الاستثمار الأجنبي ، إن "المحتجين في البلاد الأخرى دمروا بلادهم"ّ.

ويشهد السودان منذ ديسمبر الماضي مظاهرات منتظمة ضد الرئيس عمر البشير لفترة طويلة.

وفي الجزائر، احتشد عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة ضد محاولة الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة لترشيح نفسه لولاية خامسة في منصبه.

وقال السيسي في خطاب متلفز: "كل هذا الكلام، في إشارة منه إلى الاحتجاجات يأتي بثمن يطلب من الناس دفعه".

وتابع: "كيف من المفترض أن تنطلق السياحة أو المصانع أو التجارة؟ هل يجب أن نتناول الطعام أم يجب أن نقول إننا كنا مشغولين بالاحتجاج" .

وتصر السلطات المصرية على أن كبح الحريات - بما في ذلك تشديد الرقابة على الإنترنت - ضروري للحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب في البلاد.