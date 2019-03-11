الدينار الجزائري يتعرض للانهيار

11 مارس 2019 - 09:04 ص

شهدت قيمة الدينار الجزائري انخفاضًا تاريخيًا بالتزامن مع الاحتجاجات على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ما ينذر بدخول الجزائر في نفق أزمة اقتصادية.

وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية، إن العملة المحلية تنهار، منذ الأيام الماضية، بوتيرة متسارعة، حيث تقدر قيمتها في السوق الموازية مقابل العملة الأوروبية بـ218 دينار مقابل يورو واحد.

وأوضح المصدر أن هذا الانهيار سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، على اعتبار أنه سينعكس على أسعار المنتجات.

ويرجح التجار أن يسجل الدينار تراجعًا أكبرًا، خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار نفس المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى هذه النتائج، وهو ما يعتبر ضربة قوية للدينار الجزائري.

ويتظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين من مختلف الطبقات الاجتماعية ضد قرار بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.