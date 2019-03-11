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برلماني: الرئيس السيسي وجه رسائل حاسمة لقوى الشر فى ذكرى الشهيد

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النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن
النائب عمر وطني

أمينة عبد العال

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أشاد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، باحتفالية يوم الشهيد قائلاً: «مصر وقياداتها السياسية لا تنسى الأبطال الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، وتحقيقًا للأمن والأمان لمصر والمصريين».

وقال «وطني»، إن الرئيس حرص في تلك المناسبة على توجيه رسائل حاسمة لقوى الشر وذلك حين أكد أن مصر دائمًا وأبدًا مقبرة للغزاة وأن كل أبناء الشعب المصري ليس غريبًا عليهم الاتحاد في مواجهة التحديات والصعوبات من أجل الحفاظ على وطنهم، لافتًا إلى أن قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية تبذل جهدًا خارقًا لملاحقة الإرهابيين والقضاء على عناصرهم وبؤرهم الإرهابية في كل الاتجاهات الإستراتيجية عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف حماية للوطن والمواطنين.

وأكد نائب «مستقبل وطن»، أن الإرهاب أصبح أحد أهم الظواهر الخطيرة في عالمنا المعاصر وأصبح التصدي له من أهم المشاكل التي تواجه الدول حاليًا، مطالبًا الجميع بالتكاتف من أجل دحر الإرهاب والقضاء عليه لتسير قافلة التنمية والنمو الاقتصادي ودعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكل ربوع مصر الغالية.

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