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بالصور.. «الفا» يحصد المركز الثاني في فئته خلال «رالي الجونة سبشيال»

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الفا

أمينة عبد العال

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حصد فريق «الفا»، بسيارته «أكيلا»، المركز الثاني في فئته، فئة «السيارات غير المُعدلة»، خلال ختام فعاليات رالي الجونة سبشيال 2019، في أول مشاركة للفريق بالرالي.

وقاد السيارة الجراند الشيروكي «أكيلا»، خلال السباق، قائد الفريق (بايلوت - السائق) أمير يوسف، وبمساعدة (كو بايلوت - مساعد السائق) ياسر الجوهري.

يُذكر أن «رالي الجونة سبشيال 2019»، في نسخته الثامنة، قد عُقد على مدار ثلاث أيام، منذ الخميس 7 مارس، وحتى السبت 9 مارس 2019، بتنظيم شركة «بوصلة»، بمحافظة البحر الأحمر، باستضافة ورعاية شركة «اوراسكوم للتنمية السياحية»، و«نادي السيارات والرحلات المصري لتنشيط السياحة».

وتقدم المشاركين والفرق المتنافسة، في ختام الرالي بالشكر لمنظمي الرالي آلان بيزانسون، وأحمد السرجاني، على التنظيم الرائع، فيما أعرب قادة الفرق عن فخرهم بالرالي، مؤكدين أنه كان على المستوى العالمي، ومستوفى لكل المواصفات والمعايير الدولية، وحقق المرجوا منه بأن يكون مُروج للسياحة في مصر، وأكبر عامل جذب لعشاق الراليات في العالم أجمع.

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بالصور.. «الفا» يحصد المركز الثاني في فئته خلال «رالي الجونة سبشيال» بالصور.. «الفا» يحصد المركز الثاني في فئته خلال «رالي الجونة سبشيال» بالصور.. «الفا» يحصد المركز الثاني في فئته خلال «رالي الجونة سبشيال»


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