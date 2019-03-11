3 رحلات جوية تأخرت عن الإقلاع بمطار القاهرةِ

11 مارس 2019 - 09:13 ص

تأخرت عن الإقلاع 3 رحلات طيران دولية بمطار القاهرة الدولي بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأوضح بيان صادر عن المكتب التنفيذي للمطار أن رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت تأخرت ساعة ونصف عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل ورحلة مصر للطيران 713 المتجهة إلى بيروت تأخرت ساعة لظروف التشغيل، كما تأخرت الرحلة رقم 851 المتجهة إلى أديس أبابا ساعة لظروف التشغيل.

وأضاف البيان أن الرحلات الدولية والداخلية شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، انتظامًا تامًا في إقلاع وهبوط الطائرات دون إلغاءات.