شاهد.. أديب لـ"كامل الوزير": "بيغامر بسمعته"

انتقد الإعلامي عمرو أديب، الهجوم الذي شنته الصحف الأجنبية لإسناد الفريق كامل الوزير وزارة النقل.

وقال"أديب" من خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن كامل الوزير تولي مسئولية ملف صعب للغاية فشل فيه الكثيرون قبله.

وأضاف"أديب": "هذا الرجل اترمي في مهمة مستحيلة أو شبه مستحيلة، كامل الوزير كان قاعد في حتة أفضل كتير، الملف اللي واخده صعب جدًا، اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي أداه لكامل الوزير مش أملة، هذا الرجل بسمعته العسكرية المحترمة داخل يغامر بها في مكان كله مشاكل".

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