  • الإثنين 11 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:58 ص
بحث متقدم
القوات المسلحة

استشهاد 3 جنود وضبط 117 سيارة دفع رباعى

مرتضي

رجل أعمال شهير يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد مرتضى

سموحة يضم «رجب بكار» 3 مواسم

نجاة لاعب "بيراميدز" من موت محقق

صورة من الفيديو

حقيقة حبس فتيات دار أيتام داخل أقفاص وحلق شعرهن

ارشيف

مكافأة كبيرة للاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا

عمرو أديب

شاهد.. أديب لـ"كامل الوزير": "بيغامر بسمعته"

محمد صلاح لاعب ليفربول

"صلاح" يحقق رقم قياسي هذا الموسم في "فانتازي"

صورة من الفيديو

شاهد.. أول ظهور إعلامي لضحية السرقة داخل مسجد

العملات الاجنبية

أسعار العملات اليوم فى البنوك

الطائرة الإثيوبية

أبلغوه بوفاة نجله في الطائرة الإثيوبية.. لكن اتصال مفاجيء غير كل شيء

شاهد.. السياحة تختتم المشاركة فى بورصة برلين السياحية ITB 2019

آخر الأخبار

السياحة
السياحة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إقبال كبير على الجناح المصرى فى أول أيام فتح أبواب بورصة برلين للجمهور

#

السياحة تتوج زائرات الجناح المصري ببورصة برلين في يوم المرأة العالمى

#

لقاءات لتنشيط السياحة على هامش مشاركته فى بورصة برلين السياحية ITB

#

السياحة تنظم حفل استقبال على هامش المشاركة فى بورصة برلين السياحة ITB

اختتمت وزارة السياحة أمس مشاركتها في بورصة برلين السياحية ITB المنعقدة حاليا بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 6-10 مارس الجارى، وقد كان للمتحف المصرى الكبير تواجدا ملحوظا في البورصة هذا العام حيث يستقبل الزائرين شعار حملة الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير  GEM 2020 على تذاكر دخول بورصة برلين، ولافتة كبيرة له أمام بوابة المدخل الرئيسيّ للمعرض، كما تم وضع لافتات كبيرة للمتحف في شوارع برلين حول موقع المعرض.

كما شهد الجناح المصرى إقبالا كبيرا من قبل الجمهور على زيارة الجزء الذي خصصته الوزارة للمتحف المصرى الكبير والذى يعرض "ماكيت" له وصور ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ امون، وكرسي العرش الخاص، بالإضافة إلى وجود شاشة تعرض فيديوهات مصورة من داخل مشروع المتحف مع عالم الاثار الدكتور زاهي حواس.

وفى سياق متصل، قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بعقد عددا من اللقاءات الإعلامية خلال مشاركتها في البورصة تضمنت لقاءات مع قناة يورو نيوز الإخبارية، ومجلة هاندلسبلاط التي تعتبر أهم مجلة اقتصادية في ألمانيا، ومجلة FVW الألمانية التي تعد من أهم المجلات السياحية الألمانية المتخصصة، ومجلة  An bord المتخصصة في الرحلات البحرية والنهرية.

    واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال هذه اللقاءات أهم المستجدات في قطاع السياحة في مصر لا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية والتحسن الملحوظ في حركة السياحة الوافدة لمصر، مشيرة الي العديد من التقارير الإيجابية التي نشرتها العديد من وكالات ووسائل الإعلام الدولية عن اختيار مصر من أفضل المقاصد السياحية لقضاء الإجازات فيها في 2019 .

وعن الإمكانيات السياحية الكبيرة التي تزخر بها مصر أكدت الوزيرة على أن مصر تتمتع بتنوع كبير في منتجاتها السياحية، لافتة إلى أن مصر غنية بالمعالم الأثرية الفريدة والمحميات والشواطئ .

وتحدثت الوزيرة عن المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه 2020، مشيرة إلى وضع شعار حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف على تذاكر دخول بورصة برلين هذا العام، واضافت أن هذا المتحف سيساهم في تنشيط السياحة الثقافية التي تعد من أهم الأنماط السياحية للسياحة المصرية.

واشارت الى الاكتشافات الاثرية الجديدة التي تجذب أنظار العالم الى مصر.

وفى سؤال عن السياحة المستدامة لقناة يورونيوز، أشارت الوزيرة إلى أن رؤية الوزارة لتطوير صناعة السياحة المصرية وتحديث آلياتها يأتى تماشيا مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة، عن طريق تقديم منتج سياحي جاذب وتنافسي مع مراعاة الحفاظ على عناصر البيئة الطبيعية وكذلك المساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية والمجتمعية لمواكبة المتغيرات العالمية في صناعة السياحة، لافتة إلى أنه تم تكوين وحدة للسياحة المستدامة داخل الوزارة لمتابعة كل الأنشطة ذات الصلة بذلك.


تقييم الموضوع:
شاهد.. السياحة تختتم المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2019 شاهد.. السياحة تختتم المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2019 شاهد.. السياحة تختتم المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2019 شاهد.. السياحة تختتم المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2019 شاهد.. السياحة تختتم المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2019 شاهد.. السياحة تختتم المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2019 شاهد.. السياحة تختتم المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2019 شاهد.. السياحة تختتم المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2019 شاهد.. السياحة تختتم المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2019 شاهد.. السياحة تختتم المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2019 شاهد.. السياحة تختتم المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2019 شاهد.. السياحة تختتم المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2019


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

شهداء مصر

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة إسرائيلية غريبة لـ"هيفاء وهبي" فى عيد ميلادها
» موقف محرج لـ"لبنى عسل" على الهواء
» "جريشة" يدير الترجى والصفاقسي تحكيميًا بالدوري التونسي
» ماذا قال الباز عن إقالة مدير معهد القلب؟
» على جمعة: هؤلاء من يأخذهم الشهيد بيديه إلى الجنة
» الجهاز الفنى للمنتخب يصدم "عبد الله السعيد"
» "جوجل" تعلن غلق حسابات مستخدميها فى هذا الموعد
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» مرتضى: أي لاعب يريد الرحيل للأهلي فليأتِ بعرض وسأوافق
» والدة شهيد تحرج الإعلامية لبنى عسل: معلش معايا مكالمة تانية

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا