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الجوهرى: قانون الاحتكار قادر على ضبط الأسواق

الحياة السياسية

عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

متابعات : حنان حمدتو

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قال النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن التصدي للممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق لن يتحقق إلا بعد صدور القانون وتفعيله وتشكيل لجنة للمتابعة والرقابة، مشيرًا إلى أن تأخر صدور قانون مواجهة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، يساهم في زيادة الممارسات الاحتكارية.

وأضاف الجوهري أن إعلان وزير الصناعة تشكيل لجنة لمواجهة الاحتكار لن يكون لها دور خاصة أن هناك قانونًا قدمته الحكومة لمواجهة الاحتكار والتلاعب في الأسعار وأعادت سحبه لتوسيع اختصاصات جهاز الرقابة وبالتالي لن يكون هناك دور للجنة إلا بعد صدور القانون.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس الأحد، طلب الإحاطة المقدم من وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان بشأن تسجيل وزارة التجارة والصناعة بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة مما أدى إلى احتكار الاستيراد على فئة محددة.

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