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وهدان: اختيار اللواء كامل الوزير شهد تفاؤل وإجماع أعضاء البرلمان

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وكيل البرلمان
وكيل البرلمان

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أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب باختيار الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل، مؤكدًا أن اختياره شهد تفاءل وإجماع أغلب نواب البرلمان لقدرته على إعادة الوزارة المنهكة لسابق عهدها.

وأكد "وهدان" في بيان صحفي له، أن الفريق كامل الوزير يتمتع بشخصية القائد وله إنجازات كبيرة على الأرض وهو أحد القادة المهندسين العسكريين الذي شغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأشرف علي العديد من المشروعات وحصل على العديد من الأوسمة، ومعروف لدى المصريين جميعًا.

وأوضح "وكيل النواب" أن كامل الوزير سيكون على عاتقه إعادة تطوير أهم مرفق خدمي وهو سكة حديد مصر، وهو قادر على ذلك، فهو الذي أنجز العديد من المشروعات القومية في أسرع وقت وبأعلى المعايير، الأمر الذي جعله رجل المهام الصعبة داخل القوات المسلحة.

وأشار إلى أن اللواء كامل الوزير يتمتع بسيرة ذاتية تجعله قادر على تطوير أكبر وأهم مرفق يعاني منه جميع المصريين وهو مرفق النقل ، مؤكدًا أن هناك توقعات كبيرة بإنجاز اللواء كامل مهام عمله في أسرع وقت.

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