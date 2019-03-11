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ماذا قال الباز عن إقالة مدير معهد القلب؟

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عقب الإعلامي محمد الباز، على قرار الدكتورة هالة زايد بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب قائلاً: إن هناك حملة ضخمة أقيمت ضد الوزيرة، بعد إقالتها لرئيس معهد القلب، دون العلم بأسباب هذه الإقالة.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المعروض على فضائية "المحور"، أن البعض تحدث أن أسباب الإقالة هي أنه ناجح في عمله، وهذا ربما يرجع بسبب الجهل بالأسباب الحقيقية للإقالة، لافتًا إلى أن رئيس معهد القلب إذا جاء في ظروف مغايرة للظروف الحالية، لما حقق النجاحات التي حدثت في المعهد.

 وتابع: "مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار للأمراض المزمنة سترت ناس كتير، ده مش شغل وزير الصحة، ده شغل مؤسسة الرئاسة وشغل الدولة".

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