نائب المحافظين بالإسكندرية يتقدم بطلب عاجل لوزيرة الصحة

11 مارس 2019 - 09:45 ص

"على وجه السرعة وبطريقة عاجلة"، طالب محمد عطا سليم، نائب حزب المحافظين بمجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بسرعة استجابة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للخطاب المرسل إليها بشأن توفير 40 سرير عناية مركزة بمستشفيات الإسكندرية، لرفع المعاناة عن كاهل المرضى.

وأوضح "عطا"، أنه سبق وأرسل خطابًا لوزيرة الصحة بشأن زيادة أعداد أسرة العناية المركزة بالإسكندرية بأية آلية وبالتعاون مع كل الوزارات إن استدعى الأمر نظرًا لكثرة شكاوى المرضى من التكاليف الباهظة لأسرة العناية المركزة بالمستشفيات الخاصة.

وأشار نائب المحافظين إلى أن بعض المواطنين ينقلون مرضاهم من المستشفى الخاص إلى المستشفى الحكومي بعد نفاذ مدخراتهم وبعضهم يبيع منزله لسداد مصاريف تلك المستشفيات نظرًا لتكاليفها الباهظة.

وتساءل "عطا" عن كيفية أن تعجز وزارة كاملة عن حل أزمة العناية المركزة بالإسكندرية في ظل أن المحافظة أن تغطي 3 محافظات أخرى هم ( مطروح - البحيرة - كفر الشيخ).

وأردف، أن الأمر يحتاج تعاونًا بين وزارات الصحة والتعليم العالي والتنمية المحلية والمالية والتخطيط لدى مجلس الوزراء لحل هذه الأزمة في أسرع وقت.

يذكر أن نائب حزب المحافظين بمجلس النواب محمد عطا سليم، قد سبق وتقدم بطلبات بذات الشأن للبرلمان، والرسالة الأخيرة تضامن معها عدد من الوزراء والنواب والشخصيات العامة والمسئولين والإعلاميين من بينهم الإعلامي أسامة كمال، والدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان.