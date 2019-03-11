أول تعليق لشركة فلاى دبى المالكة للطائرة الإثيوبية

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متابعات : حنان حمدتو

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خسارة

اديسون ريسرش

قالت  شركة فلاي دبي إنها لا تزال تثق في صلاحية طائراتها من طراز بوينج 737 وذلك تعقيبًا على ما حدث بالأمس من سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس 8.

وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم  أنها تدير  أسطولاً من طائرات 737 يضم الطائرة ماكس 8، وأوقفت هيئة الطيران الصينية والخطوط الجوية الإثيوبية وكايمان إيرويز استخدام هذا الطراز في رحلاتها.

وأكدت المتحدثة باسم الشركة  قائلة: "نراقب الوضع ومستمرون في التواصل مع بوينج.. سلامة ركابنا وأطقمنا أولويتنا القصوى".

وبالأمس تحطمت طائرة الرحلة ET 302 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأحد، فور إقلاعها من العاصمة أديس أبابا في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية عن أسفه العميق للحادث المميت الذي وقع اليوم الأحد، بسقوط الرحلة الجوية المقررة من أديس أبابا إلى نيروبي ومقتل جميع الركاب وطاقم الطائرة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، وفقًا لصفحة الناقل الجوي الرسمي في إثيوبيا، عدم وجود ناجين بين الضحايا البالغ عددهم 149 شخصًا من 35 دولة بالإضافة إلى 8 من أفراد الطاقم.

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