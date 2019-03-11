حقيقة حبس فتيات دار أيتام داخل أقفاص وحلق شعرهن

11 مارس 2019 - 09:53 ص

رد الدكتور علاء عبد العاطي، معاون وزير التضامن للرعاية الاجتماعية، على الصور التي تم تداولها، بشأن حبس فتيات دار مصر القديمة داخل الأقفاص وحلق شعرهن، قائلاً: إن هذا عار تمامًا من الصحة.

وأضاف "عبد العاطي" في مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن أماكن مبيت الفتيات هى عنابر عادية جدًا، ولكن الأبواب التي ظهرت في الصور سببها أن الدار تحاول تأمين الفتيات لأن الغالبية العظمى للفتيات ما بين إعاقة ذهنية كبيرة وجسيمة.

وتابع معاون وزير التضامن للرعاية الاجتماعية، أن الإدارة الحالية للدار مكلفة من قبل الوزارة منذ شهر واحد، والإدارة القديمة كانت تتبع نفس الأسلوب، موضحًا أن هذا مشروع مسند ممول من الوزارة، وتم إسناده المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وهذا الإجراء للتطوير.

وردًا على جلوس الفتيات على الأرض، قال إن هذا مثل "استمبات" رخام، والفتيات "بيحبوا ده، وبيحبوا يقعدوا عليها".