"المقاصة" يبحث عبور كمين الداخلية

11 مارس 2019 - 09:56 ص

يدخل فريق الداخلية اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره مصر المقاصة في الثالثة عصرًا، على استاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري العام.

ويطمح فريق مصر المقاصة لمواصلة انتصاراته والحفاظ على فرصه في المنافسة على مركز في المربع الذهبي بينما يبحث فريق الداخلية عن تحقيق الفوز للهروب من دائرة الهبوط.

يدخل مصر المقاصة المباراة في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بينما يقع الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.