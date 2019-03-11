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مستقبل وطن ينظم ندوة للمعلمين لمناقشة التعديلات الدستورية

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مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الصف برئاسة محمود سليم شورى، ندوة تثقيفية للمعلمين بالمركز لمناقشة أهمية التعديلات الدستورية، وذلك بمقر الحزب بالصف جنوب الجيزة بحضور العشرات من المعلمين.

أدار الندوة محمود شورى أمين الحزب بالمركز، وبحضور المستشار رضا نجم الأمين المساعد، المستشار غوينم محمد غوينم أمين التنظيم، أحمد جبران أمين العضوية وتكنولوجيا المعلومات، خالد عنانى نقيب المعلمين بالصف وأمين مساعد أمانة المهنيين، سامى عوض عضو حزب مستقبل وطن، وبعض قيادات التعليم بالإدارة التعليمية بالصف.

وأكد محمود سليم شورى، أمين الحزب، أن المشاركة بنعم على التعديلات الدستورية واجب وطنى على كل مصرى حر يحب بلده ويدافع عنها ويريد لها الاستقرار خاصة بعد الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع فى كل المجالات، موضحا أن مثل هذه الندوات تمثل تواصلاً مباشرًا مع المواطنين لشرح وتبادل وجهات النظر.

وقال خالد عنانى، نقيب المعلمين، إنه على المعلمين أن يقنعوا أهاليهم بالقرى والمدينة بأن يشاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأن تكون المشاركة بنعم للتعديلات لأنها تهم الشعب والوطن في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن دور المعلمين كبير في بناء الوطن ودعم التنمية والاستقرار.

وتحدث المستشار غوينم محمد، أمين التنظيم، عن أبرز التعديلات الدستورية التي تبرز دور الشباب من خلال تعديل المادة رقم 244 والتي تؤكد استمرار تمثيل الشباب بشكل دائم في المجالس النيابية وتعكس اهتمامات الدولة لدمج الشباب في المشهد السياسي والتأكيد على حقهم في دور فعال بعملية بناء الدولة.

وتحدث المستشار رضا نجم، علي أهمية تعديل المادة رقم 102 والتي تضمنت زيادة تمثيل المرأة بنسبة 25%، وأهمية دور المرأة والتي تمثل نصف المجتمع.

وتحدث أحمد جبران، أمين العضوية، عن أهمية تعديل المادة رقم 243 الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين وتميزهم تمييزًا إيجابيًا لتعظيم دورهم في بناء الدولة المصرية الحديثة، كما نوه بأهمية مشاركة أهل الصف في عملية الاستفتاء باعتبار الشعب هو مصدر السلطات وهو قاعدة بناء الأمم.

وقد استمع أعضاء الحزب لمشاكل المعلمين والمعلمات والعمل علي حلها، خاصة أن حزب مستقبل وطن هو أول من تقدم بطلب إحاطة عن طريق النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب لتلبيه مطالب المعلمين.

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بالصور.. مستقبل وطن بالجيزة ينظم ندوة للمعلمين لمناقشة التعديلات الدستورية وحثهم على المشاركة بالاست بالصور.. مستقبل وطن بالجيزة ينظم ندوة للمعلمين لمناقشة التعديلات الدستورية وحثهم على المشاركة بالاست بالصور.. مستقبل وطن بالجيزة ينظم ندوة للمعلمين لمناقشة التعديلات الدستورية وحثهم على المشاركة بالاست بالصور.. مستقبل وطن بالجيزة ينظم ندوة للمعلمين لمناقشة التعديلات الدستورية وحثهم على المشاركة بالاست بالصور.. مستقبل وطن بالجيزة ينظم ندوة للمعلمين لمناقشة التعديلات الدستورية وحثهم على المشاركة بالاست بالصور.. مستقبل وطن بالجيزة ينظم ندوة للمعلمين لمناقشة التعديلات الدستورية وحثهم على المشاركة بالاست بالصور.. مستقبل وطن بالجيزة ينظم ندوة للمعلمين لمناقشة التعديلات الدستورية وحثهم على المشاركة بالاست بالصور.. مستقبل وطن بالجيزة ينظم ندوة للمعلمين لمناقشة التعديلات الدستورية وحثهم على المشاركة بالاست بالصور.. مستقبل وطن بالجيزة ينظم ندوة للمعلمين لمناقشة التعديلات الدستورية وحثهم على المشاركة بالاست


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