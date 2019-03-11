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"صحة النواب" تطالب بتشريع لفصل متعاطى المخدرات من عملهم

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

متابعات : حنان حمدتو

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قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا بد من تعديل تشريعي واضح لتحقيق الردع بفصل العاملين من وظائفهم ووقف السائقين عن قيادة السيارات، حال اكتشاف أنهم يتعاطون المخدرات، لأن القاعدة تقول: من آمن العقاب أساء الأدب.

وأضاف العمارى فى تصريحات صحفية اليوم أن أغلب التحقيقات عقب كل حادثة قطار أو سير، تؤكد أن السائقين يكونون تحت تأثير المخدرات، حيث أصبح المواطنون وطلاب المدارس مهددين وحياتهم في خطر بسبب السائقين.

وطالب بضرورة الكشف الدوري على جميع الموظفين والعاملين بالدولة، وذلك لاتخاذ إجراءات رادعة بهذا الأمر، لأن المخدرات ليست شيئًا محمودًا، وبالتالي يجب اتخاذ عينات عشوائية فى أوقات مختلفة لتحليل تعاطي المخدرات.

وتابع: "الرقابة حق للدولة على أي مؤسسة سواء عامة أو خاصة لذا يمكن لأى وزارة أو جهة مختصة إجراء تحاليل المخدرات".

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