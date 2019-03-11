شعراوى: تمويل 447 مشروعًا باستثمارات 4.2 مليون جنيه

11 مارس 2019 - 10:17 ص

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن صندوق التنمية المحلية وافق على تمويل 447 مشروعًا باستثمارات 4.2 مليون جنيه منها 3.5 مليون قروضًا وفرها الصندوق من الاعتماد الإضافي الذي وافقت وزارة المالية على اتاحته من موارد الصندوق ويبلغ 7 ملايين جنيه وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه والباقى مشاركة شعبية من المستفيدين وتبلغ حوالى 700 ألف جنيه.

وأضاف شعراوى فى بيان له أن المشروعات التى تمت الموافقة عليها تنفذ فى 15 محافظة هي: "الجيزة - البحيرة - مطروح - المنوفية - الغربية - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - قنا - الأقصر - الفيوم"، وتعمل المشروعات فى مجالات الانتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ البيع وعسل النحل ومنتجات الألبان مشيرًا إلى أن محافظة الدقهلية تأتى فى مقدمة المحافظات المستفيدة من المشروعات الجديدة بعدد 98 مشروعًا ثم الغربية 72 مشروعًا والمنيا 69 مشروعًا.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بالتمكين الاقتصادى للمرأة خاصة فى المناطق الفقيرة والقرى الأكثر احتياجًا موضحًا أن نسبة المشروعات التي استفادت منها السيدات بلغت حوالى 63%.

وقال إن الصندوق يقدم قروضًا لاقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتحسين ظروف حياة المواطنين فى القرى وتوفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودة الدخل.

وأضاف أن صندوق التنمية المحلية يقوم بإعداد دراسة جدوى المشروع الذى يتم تمويله دون أن يتحمل طالب القرض أى أعباء مالية ، وتتحدد فترة سداد القرض بحسب دراسة الجدوى وبحد أقصى خمس سنوات بما فيها فترة السماح التي يمنحها الصندوق حسب نوع المشروع، ويمنح الصندوق القروض للوحدات المحلية لإعادة إقراضها للشباب والمرأة وشركات الأفراد البسيطة الذين يعلمون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذى يتم تمويله وأيضًا يمنح القروض للجمعيات التعاونية الانتاجية والجمعيات الأهلية المسجلة والمشهرة قانونيًا.