رجل أعمال شهير يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد مرتضى

11 مارس 2019 - 10:22 ص

كشف رجل الأعمال أشرف السعد والمقيم بلندن منذ 20 عامًا، عن محادثة أحمد مرتضى منصور له بالأمس، للاطمئنان على صحته.

وقال في تغريدة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "من نصف ساعة رن الهاتف ولقيت رقم كله ستات يعني وأنا متعود إلا أجيب على أرقام لا أعرفها".

وتابع السعد: "لكني رديت فلقيت صوت واحد بيقولي ألف سلامة ليك يا عم اشرف وواضح أنه راجل مؤدب فقلت له مين حضرتك فقال أنا أحمد مرتضى منصور فتمنيت الأرض تنشق وتبلعني وأخذت عهد إني ماجيبش سيرة أبوه حتى لو شتمني".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "السعد" حيث قال كريم الدالي: "راجل محترم حتى لو لينا ملاحظات على مرتضي".

وأضاف آخر: "والله مع إن مرتضى منصور بيشتم البلد كلها بس قلبه طيب جدًا وأولاده متربين".