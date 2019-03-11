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حرس الحدود يستدرج إنبى على استاد المكس

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يستضيف فريق حرس الحدود نظيره إنبي، في الخامسة والنصف مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري العام.

ويأمل الحرس في حصد نقاط المباراة للحفاظ على فرصه في الهروب من شبح الهبوط والدخول في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

وعلى الجانب الآخر يدخل إنبي اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تحقيق الانتصار للهروب من قاع الجدول.

ويحتل إنبي المركز الأخير برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الحرس المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.

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