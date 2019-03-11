» موقف محرج لـ"لبنى عسل" على الهواء

11 مارس 2019 - 10:26 ص

تعرضت الإعلامية لبنى عسل، لموقف محرج على الهواء، أثناء مداخلة هاتفية مع السيدة سحر الحبشي، والدة الشهيد جندي مجند محمد صبري.

وقاطعتها والدة الشهيد، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" خلال إلقائها سؤالا عليها، قائلة: "معلش إعذريني، عايزني في مكالمة مع الأستاذ وائل الإبراشي"، فعلقت "عسل": "لا مفيش حاجة، يكفيني إنك كنتي معايا".

واحتفلت القوات المسلحة والشعب المصري، بـ"يوم الشهيد"، والذي يُعتبر اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

وشارك الفريق أول عبد المنعم رياض، في حروب عدة من بينها حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استُشهد في التاسع من مارس عام 1969، عندما قرر أن يتوجه إلى الجبهة للوقوف على نتائج المعركة عن قرب، ومشاركة الجنود مواجهة الموقف.