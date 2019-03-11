"فيس بوك" يخسر الملايين من متابعيه

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وكالات حنان حمدتو

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أفاد تقرير لشركة إديسون ريسيرش المختصة في شئون أبحاث السوق إن عدد مستخدمي فيس بوك في الولايات المتحدة انخفضوا 15 مليون عن عدد المستخدمين في عام 2017.

وأعلنت هذه النتائج خلال منشور لها الأسبوع الماضي، مشيرة الى أن أكبر انخفاض في هذه النسبة جاء بين سن من 12 إلى 34 عامًا وقال لاري روزين رئيس شركة الأبحاث، أن هذا العدد يمثل 6% فقط من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة في عمر الـ 12 عامًا.

وتجاوز عدد المنسحبين لمليون شخص جعل روزين يصف هذا الانخفاض بأنه "هبوط ذي معنى"، لأن تأثر به المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا منذ انقطاعهم عن استخدامه في الربع الرابع من عام 2017.

يرجح البعض خروجهم من فيس بوك هي قضايا التسريبات المستمرة التي اتهم فيها فيس بوك، ولكن في الوقت نفسه زادت نسبة المستخدمين الإجمالية بحوالي 9% لتصل إلى 2.23 مليار مستخدم عالميا، وفقا لما ذكرته صحيفة سبوتنيك الروسية .


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