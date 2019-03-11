انتحار مواطن "مصري" شنق نفسه بحبل فى الكويت

11 مارس 2019 - 10:38 ص

انتحر مواطن مصري، شنقًا في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة العارضية الحرفية في الكويت.

وكانت عمليات وزارة الداخلية الكويتية قد تلقت بلاغا يفيد بأنه شاهد جثة لشخص مجهول معلقة بحبل داخل غرفة خشبية في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة العارضية الحرفية.

ووفقًا لصحيفة «الراي» الكويتية، هرع رجال الأمن إلى موقع البلاغ، وعند وصولهم تبين أن الجثة معلقة من الرقبة بحبل مثبت بالسقف، واتضح من الأوراق الثبوتية أنها لمواطن مصري الجنسية من مواليد 1982، كما تبين من المعاينة الأولية عدم وجود أدلة على شبهة جنائية وأن الواقعة لا تعدو كونها عملية انتحار.

وأمرت النيابة برفع الجثة وإحالتها للطب الشرعي، والتحفظ على مكان الواقعة لحين وصول رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات.