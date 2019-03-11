شاهد.. ضرب بالكراسى داخل مستشفى

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقطع فيديو يرصد "خناقة" واشتباكات بالأيدي والكراسي داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي.

ورفضت "الحصرى"، إذاعة الصوت في مقطع الفيديو المعروض ببرنامجها "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" نظرًا لما يتضمنه من ألفاظ غير لائقة، موضحة أنه تضمن شتائم وضرب بالكراسي.

وأشارت إلى أن السبب في هذه الاشتباكات هو أن أسرة ذهبت لعمل "قسطرة قلب" لأحد أقاربهم، ولكن الجهاز توقف 12 مرة أثناء العملية، ما تسبب في حالة ذعر، أدت إلى هذا المشهد.

من جانبه، قال حسن طارق، الذي قام بتصوير الفيديو، إن هناك 22 حالة كان يجب أن يتم تحضيرها لعمليات قسطرة القلب وتركيب دعامات، وغيرها، وكان أحد الأشخاص يعمل "قسطرة" ثم قالوا لهم إن الجهاز تعطل وطلبوا من المرضى الانصراف.

وأضاف، أن الأمن الخاص بالمستشفى تعامل بطريقة غير احترافية مع الأمر، وقال للناس: "نعمل إية؟ انتوا في مستشفى حكومي وده مفروض تعملوه في مستشفى خاصة"، الأمر الذي دفع الناس للانفجار في أمن المستشفى.

ولفت إلى أن المريض الذي كان يجري عملية "قسطرة" تعب أكثر، وقالوا الموظفين لهم: "صوروا من النهاردة لبكرا مش هيحصل حاجة".

وأشارت "الحصري"، إلى أنه في أول رد فعل من الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قررت إيقاف مدير المستشفى عن العمل، وستبدأ في التحقيق بالواقعة فورًا، وسيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق.

وقالت "عبد الحميد"، في مداخلة مع البرنامج، إن لجنة تقصي حقائق ستبدأ في العمل فورًا في العمل، وهذه أخطاء فردية وسيتم محاسبة المقصرين، مشددة على ضرورة معاملة المرضى بشكل جيد، و"مش هنعدي الموضوع بسهولة".

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