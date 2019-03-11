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20 لاعبًا بقائمة سموحة استعدادًا لـ"الدراويش"

الرياضة

حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى
حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

محمد عبد الحارس

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اختار "العميد" حسام حسن المدير الفنى لسموحة، 20 لاعبًا للانتظام فى معسكر الفريق بأحد الفنادق غرب مدينة الإسكندرية فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها فى الخامسة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت القائمة كلًا من: محمد أبو جبل ومحمد فتحي ومحمود منصور وأحمد أبو الفتوح، رجب نبيل، سيد فريد، محمود عزت، أحمد صبحى، أحمد حمص، عمرو بركات، شيخ أحمد وبامبا، إيدى إيمومو، إسلام صالح، أوميد أوكرى، محمود سيد، محمد كناريا، أحمد مصطفى، محمد حمدى زكى، حسام حسن، باسم مرسي.


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