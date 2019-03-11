أول قرار من إثيوبيا بعد تحطم طائرة ومصرع 6 مصريين بها

11 مارس 2019 - 10:42 ص

أعلنت شركة الخطوط الإثيوبية، الإثنين، أنّها أوقفت استخدام طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، بعد كارثة تحطّم طائرة من الطراز نفسه الأحد ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصًا.

وقالت الشركة المملوكة من الحكومة في بيان على تويتر "في أعقاب الحادث المأساوي الذي تعرّضت له الرحلة إي تي 302، قرّرت الخطوط الإثيوبية وقف استخدام جميع طائراتها من طراز "بي-737-8 ماكس" اعتبارًا من الأمس، العاشر من مارس، حتّى إشعار آخر".