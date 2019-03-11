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رسالة إسرائيلية غريبة لـ"هيفاء وهبي" فى عيد ميلادها

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

متابعات- امينة عبد العال

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حزب الله

لبنان

هيفاء وهبي

تلقت الفنانة اللبنانية رسالة غريبة من الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق العاشر من مارس.

وقال أدرعي، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "مبروك هيفا وهبي كل عام وأنت بألف خير، أنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجلب هدية بعيد ميلادك".

وأضاف: "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك أنت تتبرعيلو يا هيفا؟".

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد ألقى خطاباً، الجمعة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 30 لتأسيس هيئة دعم المقاومة، قال خلاله: بدأنا معركة مكافحة الفساد عبر فتح ملفين وهناك ملفات أخرى مقبلة، ولبنان أمام مفصل وجودي، ويجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي".

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