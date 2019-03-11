  • الإثنين 11 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:04 م
بحث متقدم
القوات المسلحة

استشهاد 3 جنود وضبط 117 سيارة دفع رباعى

مرتضي

رجل أعمال شهير يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد مرتضى

سموحة يضم «رجب بكار» 3 مواسم

نجاة لاعب "بيراميدز" من موت محقق

صورة من الفيديو

حقيقة حبس فتيات دار أيتام داخل أقفاص وحلق شعرهن

ارشيف

مكافأة كبيرة للاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا

عمرو أديب

شاهد.. أديب لـ"كامل الوزير": "بيغامر بسمعته"

محمد صلاح لاعب ليفربول

"صلاح" يحقق رقم قياسي هذا الموسم في "فانتازي"

صورة من الفيديو

شاهد.. أول ظهور إعلامي لضحية السرقة داخل مسجد

العملات الاجنبية

أسعار العملات اليوم فى البنوك

الطائرة الإثيوبية

أبلغوه بوفاة نجله في الطائرة الإثيوبية.. لكن اتصال مفاجيء غير كل شيء

"المجتمعات العمرانية" تحذر من عمليات النصب فى شراء الشقق

آخر الأخبار

عاصم الجزار وزير الاسكان
عاصم الجزار وزير الاسكان

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

ما مصير الدواعش العائدون من الحرب في سوريا والعراق؟

#

“الإسكان” تعلن الطرح الأول بمشروعى “JANNA” و”سكن مصر”

#

الأهلى يحيى ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد

#

مدبولى: لا قلق على الاقتصاد طالما نفذنا برنامج الصندوق

مصر

انتحار

كويت

الحرفية

قدم  وليد عباس، معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مجموعة من النصائح لتفادى عمليات النصب  قبل التعاقد والشراء من أى شركة عقارية، مشيرًا إلى أنه يجب الاطلاع أولاً على 3 أمور مهمة، معرفة جهة تعاقد تلك الشركة، سواء كانت جهاز مدينة أو هيئة المجتمعات العمرانية، وثانيًا مراجعة هذا التعاقد مع الجهة المنوط بها ذلك، ولتكن هيئة المجتمعات العمرانية التابع لها جهاز المدينة، والتأكد من سلامة التعاقد، وثالثًا ألا تدفع أى مبلغ مالى سواء مقدم تعاقد أو غيره قبل التأكد من أن المخطط تم اعتماده، بمعنى صدور قرار وزارى يعتمد المخطط الخاص بالتصميم والبناء فى المنطقة السكنية.

وأضاف عباس أن وزير الإسكان عاصم الجزار عندما تولى الوزارة أصدر توجيهات أولى إلى قيادات الهيئة، وأبرزها تطوير المدن من الداخل ورفع نسبة الإشغال والاهتمام بصيانة ونظافة المشروعات السكنية لاستدامتها، كما يلقى الضوء على أسعار المشروعات السكنية لـ«سكن مصر» و«جنة» وطرق السداد، وذلم وفقا لما نقله موقع "الوطن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

شهداء مصر

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة إسرائيلية غريبة لـ"هيفاء وهبي" فى عيد ميلادها
» موقف محرج لـ"لبنى عسل" على الهواء
» "جريشة" يدير الترجى والصفاقسي تحكيميًا بالدوري التونسي
» ماذا قال الباز عن إقالة مدير معهد القلب؟
» على جمعة: هؤلاء من يأخذهم الشهيد بيديه إلى الجنة
» الجهاز الفنى للمنتخب يصدم "عبد الله السعيد"
» "جوجل" تعلن غلق حسابات مستخدميها فى هذا الموعد
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» مرتضى: أي لاعب يريد الرحيل للأهلي فليأتِ بعرض وسأوافق
» والدة شهيد تحرج الإعلامية لبنى عسل: معلش معايا مكالمة تانية

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا