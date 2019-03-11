"المجتمعات العمرانية" تحذر من عمليات النصب فى شراء الشقق

11 مارس 2019 - 10:51 ص

قدم وليد عباس، معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مجموعة من النصائح لتفادى عمليات النصب قبل التعاقد والشراء من أى شركة عقارية، مشيرًا إلى أنه يجب الاطلاع أولاً على 3 أمور مهمة، معرفة جهة تعاقد تلك الشركة، سواء كانت جهاز مدينة أو هيئة المجتمعات العمرانية، وثانيًا مراجعة هذا التعاقد مع الجهة المنوط بها ذلك، ولتكن هيئة المجتمعات العمرانية التابع لها جهاز المدينة، والتأكد من سلامة التعاقد، وثالثًا ألا تدفع أى مبلغ مالى سواء مقدم تعاقد أو غيره قبل التأكد من أن المخطط تم اعتماده، بمعنى صدور قرار وزارى يعتمد المخطط الخاص بالتصميم والبناء فى المنطقة السكنية.

وأضاف عباس أن وزير الإسكان عاصم الجزار عندما تولى الوزارة أصدر توجيهات أولى إلى قيادات الهيئة، وأبرزها تطوير المدن من الداخل ورفع نسبة الإشغال والاهتمام بصيانة ونظافة المشروعات السكنية لاستدامتها، كما يلقى الضوء على أسعار المشروعات السكنية لـ«سكن مصر» و«جنة» وطرق السداد، وذلم وفقا لما نقله موقع "الوطن".