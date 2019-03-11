بوادر أزمة جديدة فى «الجبلاية»

11 مارس 2019 - 11:07 ص

نشبت أزمة جديدة بين مجدى عبد الغنى وأحمد مجاهد، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، خلال الجلسة الودية التى عقدتها "الجبلاية" أمس الأول.

بداية الأزمة تعود بعدما أبدى «عبد الغنى» رفضه الشديد لاعتماد رئيس الاتحاد على «مجاهد» فى مختلف الملفات الخاصة بأمم أفريقيا 2019، قائلاً له: «أنت مكوّش على كل حاجة»، ليرد عليه مجاهد: «أنا مش مكوّش على حاجة، أنا واحد من عشرات المشاركين فى اللجنة المنظمة للبطولة، وبنفذ المطلوب منى فقط».

وكانت الفترة الماضية شهدت تعيين أحمد مجاهد منسقًا عامًا للبطولة الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.