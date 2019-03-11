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بشرى سارة للمحذوفين من بطاقات التموين

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بطاقات التموين
بطاقات التموين

إيمان هاني

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أكد عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، أن الفئات غير المستحقة للدعم في المرحلة الأولى من الحذف، مستمرة في صرف الخبز المدعم دون السلع التموينية.

وأضاف مدكور، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الوزارة قبلت 3% من تظلمات المحذوفين في المرحلة الأولى بعد التأكد من استحقاقهم للدعم، وتمت إعادتهم ضمن منظومة صرف السلع التموينية بدءًا من بداية الشهر الجاري.

وانتهت وزارة التموين، خلال الشهر الماضي، من المرحلة الأولى بالنسبة لحذف غير المستحقين، مؤكدة أن مراحل الحذف تأتي بهدف ضبط منظومة الدعم وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وتتلقي التموين، خلال الفترة الحالية تظلمات المحذوفين من دعم البطاقات التموينية، ضمن المرحلة الثانية، عبر الإنترنت من خلال موقع دعم مصر، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري.

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة معايير بموجبها يتم رفع الدعم عن غير المستحقين؛ وهي: استهلاك كهرباء مرتفع فوق 650 كيلو وات شهريًا، وفاتورة اتصالات بمعدل 800 جنيه شهريًا، ومصاريف مدرسية لأحد أفراد الأسرة بواقع 30 ألف جنيه سنويًا، وامتلاك سيارة فارهة موديل 2014 فأكثر.

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