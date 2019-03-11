  • الإثنين 11 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:56 ص
بحث متقدم
القوات المسلحة

استشهاد 3 جنود وضبط 117 سيارة دفع رباعى

مرتضي

رجل أعمال شهير يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد مرتضى

سموحة يضم «رجب بكار» 3 مواسم

نجاة لاعب "بيراميدز" من موت محقق

صورة من الفيديو

حقيقة حبس فتيات دار أيتام داخل أقفاص وحلق شعرهن

ارشيف

مكافأة كبيرة للاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا

عمرو أديب

شاهد.. أديب لـ"كامل الوزير": "بيغامر بسمعته"

محمد صلاح لاعب ليفربول

"صلاح" يحقق رقم قياسي هذا الموسم في "فانتازي"

صورة من الفيديو

شاهد.. أول ظهور إعلامي لضحية السرقة داخل مسجد

العملات الاجنبية

أسعار العملات اليوم فى البنوك

الطائرة الإثيوبية

أبلغوه بوفاة نجله في الطائرة الإثيوبية.. لكن اتصال مفاجيء غير كل شيء

"الرى" تضع خطة زراعة الأرز لعام 2019

الحياة السياسية

الدكتور محمد عبد العاطى
الدكتور محمد عبد العاطى

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"النساجون الشرقيون" تستهدف توسعات بقيمة 10 ملايين يورو في 2019

#

"غضب فلاحي" بسبب أسعار إردب القمح

#

"سعفان" يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9490 فرصة عمل بالمنوفية

#

الوفد: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي نتاج جهد السيسي

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بالقيادات العليا ورؤساء القطاعات، لوضع المحددات الأساسية لزراعة الأرز على مستوى المحافظات التسع بالدلتا والمقرر زراعة الأرز بها، وهي (الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، دمياط، الإسماعيلية وبورسعيد)، وفي غالبية المراكز التابعة لتلك المحافظات، وفي إطار القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019 بتاريخ والخاص بزراعة الأرز لعام 2019.

وتوصل الاجتماع  بالأمس إلى وضع تفاصيل زراعة الأرز بتلك المحافظات ومراكزها المختلفة، حيث تم التوقيع على جداول مساحات الأرز مع الأخذ في الاعتبار إمكانية استخدام سلالات من الأرز التي تتحمل درجات ملوحة عالية، وكذا سلالات الأرز المبكر، وطبقًا لنوعيات التربة المختلفة، وذلك في إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين ووفقًا للموقف المائي وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف في دلتا نهر النيل بالوجه البحري للخروج بموسم زراعي ناجح.

حضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، والمهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والنواب رائف تمراز، وهشام الحصري وكيلي لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

شهداء مصر

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة إسرائيلية غريبة لـ"هيفاء وهبي" فى عيد ميلادها
» موقف محرج لـ"لبنى عسل" على الهواء
» "جريشة" يدير الترجى والصفاقسي تحكيميًا بالدوري التونسي
» ماذا قال الباز عن إقالة مدير معهد القلب؟
» على جمعة: هؤلاء من يأخذهم الشهيد بيديه إلى الجنة
» الجهاز الفنى للمنتخب يصدم "عبد الله السعيد"
» "جوجل" تعلن غلق حسابات مستخدميها فى هذا الموعد
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» مرتضى: أي لاعب يريد الرحيل للأهلي فليأتِ بعرض وسأوافق
» والدة شهيد تحرج الإعلامية لبنى عسل: معلش معايا مكالمة تانية

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا