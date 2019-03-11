  • الإثنين 11 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:56 ص
بحث متقدم
القوات المسلحة

استشهاد 3 جنود وضبط 117 سيارة دفع رباعى

مرتضي

رجل أعمال شهير يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد مرتضى

سموحة يضم «رجب بكار» 3 مواسم

نجاة لاعب "بيراميدز" من موت محقق

صورة من الفيديو

حقيقة حبس فتيات دار أيتام داخل أقفاص وحلق شعرهن

ارشيف

مكافأة كبيرة للاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا

عمرو أديب

شاهد.. أديب لـ"كامل الوزير": "بيغامر بسمعته"

محمد صلاح لاعب ليفربول

"صلاح" يحقق رقم قياسي هذا الموسم في "فانتازي"

صورة من الفيديو

شاهد.. أول ظهور إعلامي لضحية السرقة داخل مسجد

العملات الاجنبية

أسعار العملات اليوم فى البنوك

الطائرة الإثيوبية

أبلغوه بوفاة نجله في الطائرة الإثيوبية.. لكن اتصال مفاجيء غير كل شيء

قضايا الدولة تحصل 53 مليون جنيه قيمة أحكام قضائية بالغردقة

قضايا وحوادث

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن

#

656 مليون جنيه قيمة إعفاءات الجمارك على السيارات الأوروبية

#

تراجع سعر الدولار بالبنوك

#

هيئة قضايا الدولة تحصل على حكم بدفع 65 مليون جنيه "تهرب من الضرائب"

نجح قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة في تنفيذ أحكام قضائية خلال الفترة من شهر أغسطس 2018 حتى شهر فبراير 2019، بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها مبلغ 53 مليونًا و794 ألفا  و468 جنيهًا، بالإضافة لمبلغ 14 ألفًا و307 دولارات.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في النيابة القانونية عن الدولة المصرية، والدفاع عن الحق والمال العام.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

شهداء مصر

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة إسرائيلية غريبة لـ"هيفاء وهبي" فى عيد ميلادها
» موقف محرج لـ"لبنى عسل" على الهواء
» "جريشة" يدير الترجى والصفاقسي تحكيميًا بالدوري التونسي
» ماذا قال الباز عن إقالة مدير معهد القلب؟
» على جمعة: هؤلاء من يأخذهم الشهيد بيديه إلى الجنة
» الجهاز الفنى للمنتخب يصدم "عبد الله السعيد"
» "جوجل" تعلن غلق حسابات مستخدميها فى هذا الموعد
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» مرتضى: أي لاعب يريد الرحيل للأهلي فليأتِ بعرض وسأوافق
» والدة شهيد تحرج الإعلامية لبنى عسل: معلش معايا مكالمة تانية

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا