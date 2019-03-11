قضايا الدولة تحصل 53 مليون جنيه قيمة أحكام قضائية بالغردقة

11 مارس 2019 - 11:21 ص

نجح قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة في تنفيذ أحكام قضائية خلال الفترة من شهر أغسطس 2018 حتى شهر فبراير 2019، بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها مبلغ 53 مليونًا و794 ألفا و468 جنيهًا، بالإضافة لمبلغ 14 ألفًا و307 دولارات.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في النيابة القانونية عن الدولة المصرية، والدفاع عن الحق والمال العام.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.