مذكرة ضد أمير قطر تطالب بإدراجه على قوائم الإرهاب

11 مارس 2019 - 11:24 ص

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة للمستشار النائب العام قيدت تحت رقم 2881 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد تميم بن حمد أمير قطر لإدراجه على قوائم الإرهاب.

واستند محمود في مذكرته المقدمة للنائب العام، أن تميم يعد من أكبر الداعمين للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وأنه جعل إمارة قطر مأوى لجميع القيادات الإخوانية الهاربة من مصر والصادر ضدها أحكام جنائية، لضلوعهم واشتراكهم وتحريضهم على العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر مؤخرًا.

وأضاف محمود أن تميم يقدم دعمًا لوجستيًا وماديًا لتلك القيادات الإرهابية، وان إمارة قطر أصبحت مركزًا لتلك الجماعات الإرهابية وتدير لهم المؤتمرات والخطط لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للدولة المصرية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وأنه نظرًا للدعم اللا محدود الذي يقدمه تميم ارتكبت العديد من العمليات الإرهابية والتي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين من المصريين، مشيرًا إلى أن تميم سخر أبواق إعلامية لظهور تلك القيادات الإخوانية للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها لنشر الفوضى فى الشارع المصري، ويمول تلك القنوات الداعمة للإرهاب والمحرضة عليها بمبالغ طائلة للإضرار بالدولة المصرية .

وطالب محمود فى ختام مذكرته بإدراج تميم بن حمد أمير قطر على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 .