"الإدارية" تحيل 3 مسئولين بمستشفى بنها للمحاكمة

11 مارس 2019 - 11:27 ص

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المختصين بمستشفى بنها الجامعي لمجلس التأديب بجامعة بنها وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات وهم كلٍ من مديرة الإدارة الهندسية بمستشفى بنها الجامعي سابقًا ومهندسة إلكترونيات بمستشفى بنها الجامعي وفني صيانة بمستشفى بنها الجامعي، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه سقوط مصعد مستشفى بنها الجامعي ما أدى لوفاة سبعة أشخاص وإصابة أثنين آخرين.

وكانت نيابة بنها الإدارية قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 219 لسنة 2018 بمعرفة أحمد سمير رئيس النيابة بإشراف المستشار عمرو الخرجاوي مدير النيابة بناءً على ما ورد إليهم من بلاغ مركز معلومات النيابة الإدارية بشأن ما نشر بجريدة اليوم السابع تحت عنوان "عدم الصيانة الدورية سبب انهيار مصعد مستشفى جامعة بنها والذي نتج عنه وفاة سبعة أشخاص وإصابة أثنين آخرين.

وكان وزير القوى العاملة قد تلقى تقريراً عاجلاً من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة وأكد التقرير إنه تم التفتيش على المستشفى سابقاً من قبل الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية وتم تحرير محضر سلامة وصحة مهنية ضد المنشأة كما تتضمن عدم وجود أي تقارير فحص للمصاعد أو الصيانة الدورية لها.

وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين آنفي الذكر في صيانة مصعد الجراحة بمستشفى بنها الجامعي على نحو عرض المواطنين والعاملين بالمستشفى للخطر ما تسبب في سقوط المصعد إذ أسفرت التحقيقات أن انهيار المصعد كان نتيجة لعدم وجود أحد أحبال الجر وانقطاع حبل أخر وعدم عمل جهاز منظم السرعة، وذلك نتيجة الإهمال الجسيم وسوء الصيانة الذي ترتب عليه سقوط المصعد ما أدى لوفاة سبعة أشخاص وإصابة أثنين آخرين.

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام -المتهم الثالث- بصفته فني الصيانة بالمستشفى في تقنين أوضاع المصاعد واستيفاء الاشتراطات بتقديم طلب بترخيص المصاعد خلال المواعيد المقررة قانوناً.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين لمجلس تأديب جامعة بنها وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات.