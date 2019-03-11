كاتليست بارتنرز تستحوذ على دلتا المالية

11 مارس 2019 - 05:31 م





استحوذت شركة "كاتليست بارتنرز" المتخصصة في الاستشارات المالية، على شركة دلتا المالية للاستثمار، في صفقة تهدف من خلالها "كاتليست" لتوسيع نشاطها في السوق، وتنمية الشركات المتوسطة والعائلية وصولا إلى تأهيلها لتصبح جاهزة للطرح في البورصة.

وقال علي الطاهري رئيس مجلس إدارة كاتليست في بيان إن الاستحواذ على "دلتا" يعزز من أنشطة الشركة، والتي تشمل الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وإدارة صناديق الاستثمار، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية وأمناء الحفظ وراعي ببورصة النيل.