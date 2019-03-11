11 مارس 2019 - 05:35 م





قالت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية في بيان للبورصة ن شركتها التابعة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية "كهروميكا" تؤسس فرعا في الإمارات بالشراكة مع الشيخ زايد بن سعد بن زايد آل نهيان، لتقديم أعمال المقاولات الكهروميكانيكية المتكاملة لمشروعات البنية التحتية والطاقة والمياه والنفط.

وأظهرت القوائم المالية للشركة خلال الأشهر التسع الأولى من 2018، تحولها للربحية على أساس سنوي، نتيجة نمو الإيرادات، وحققت أرباحا بلغت 64.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 142.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.