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«ليكيب»: زيدان يقود تدريب ريال مدريد الليلة

الرياضة

زيدان
زيدان

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اقترب الفرنسي زين الدين زيدان، من العودة مرة أخري إلى قيادة فريق ريال مدريد، حسبما أشارت تقارير صحفية إسبانية.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية فإن إدارة ريال مدريد ستعلن إقالة سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي للفريق، وتعين زين الدين زيدان مدربًا للفريق.

وأضافت الصحيفة أن سولاري اليوم ودع لاعبي ريال مدريد اليوم الإثنين، في فالديبيباس مركز تدريب الفريق، وأنه يعلم ما يجري حوله وبدأ في توديع اللاعبين.

وتابعت أن مسئولو النادي الملكي يرون أن الوضع الحالي لم يعد من الممكن أن يستمر لأكثر من هذا بغض النظر عن ردة الفعل التي أظهرها اللاعبون أمام بلد الوليد، أمس الأحد.

من جانبها أكدت صحيفة«ليكيب» الفرنسية أن زيدان سيقود تدريبات ريال مدريد غدًا الثلاثاء.

ورحل زيدان عن ريال مدريد قبل 9 أشهر من الأن وحقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، وسيضطر الأن للعودة  ليقود الفريق مرة أخرى بعد موسم كارثي للبلانكوس.


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