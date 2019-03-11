560 مليون جنيه أرباح البنك المصري الخليجي

11 مارس 2019 - 05:41 م





ارتفعت أرباح البنك “المصري الخليجي” بنسبة 8.3% خلال عام 2018، لتصل إلى 559.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 516.9 مليون جنيه خلال العام السابق.

وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام ليصل إلى 1.75 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل صافي دخل 1.51 مليار جنيه في عام 2017، فيما تراجع صافي دخل البنك من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 231.1 مليون جنيه، مقابل 286 مليون جنيه في عام 2017.

واعتمد مجلس إدارة “البنك المصري الخليجي” الموازنة التقديرية لعام 2019، بزيادة مستهدفة في صافي الأرباح بلغت 10% على أساس سنوي.