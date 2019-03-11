حبس المتهمتين بسرقة سيدة داخل المسجد

11 مارس 2019 - 05:54 م

قرر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه فى الإسكندرية، اليوم، حبس فتاتين وهم "د. أ"، تعمل كاشير، "ه. ر"، بدون عمل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حقيبة سيدة أثناء أداء الصلاة بمسجد سيدى بشر، شرقًا.

وجاء في نص تحقيقات نيابة المنتزه أول، أن المتهمتين أنكرا "د. أ"، 21 سنة، كاشير بأحد المحال التجارية، مقيمة بشارع 45، و"ه. ر"، 23 سنة، بدون عمل، مقيمة بشارع خالد أبن الوليد، كلاهما بدائرة القسم، أمام نيابة بسرقة حقيبة اليد.

وأوضحت تحقيقات النيابة أنه تم عرض المتهمتين فى طابور عرض على المجنى عليها "ه. ص. ال"، المجنى عليها صاحبة واقعة السرقة، وتعرفت عليهم بين المتهمين الأخرين، فيما أكد "الجوهرجي" الذى قام بشراء "حلق دهب" أيضًا على المتهمين، وكلًا منهما حضر طابور العرض بأوقات مختلفة وعلى حدى.

وأكدت تحريات ضباط البحث الجنائى بقسم شرطة المنتزه أول، أن "الجوهرجي" حسن النية لشرائه الدهب بنفس السعر، وتم إخلاء سبيله، وقام بعودة الحلق مرة أخرى.

وتعود الواقعة رقم 719 / 7358 جنح المنتزه أول لسنة 2019، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائى، بورود من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، ببلاغ مقدم من سيدة تدعى "ه. ص. ال"، تفيد بسرقة حقيبتها الشخصية أثناء أداء صلاة المغرب بمسجد سيدى بشر، شرقًا.

وأمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائى، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لضبط المتهمين.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه أول إلى محل البلاغ، وتم فحص كاميرات التصوير لتحديد هوية الجناة، وتم ضبطهم خلال 48 ساعة، وهما كلًا من "د. أ"، 21 سنة، كاشير بأحد المحال التجارية، مقيمة بشارع 45، و"ه. ر"، 23 سنة، بدون عمل، مقيمة بشارع خالد أبن الوليد.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم جنح قسم شرطة المنتزه أول، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا فيديو يظهر فيه سرقة فتاتين لحقيبة إحدى المصليات بمسجد سيدى بشر، وسط غضب وسخط من أهالى المحافظة.