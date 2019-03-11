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غدا إعادة إجراءات محاكمة نجل صفوت الشريف بالكسب غير المشروع

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غدًا.. طعن صفوت الشريف ونجليه على حكم حبسهم بالكسب غير
غدًا.. طعن صفوت الشريف ونجليه على حكم حبسهم بالكسب غير

شيماء السيد

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فساد

الحزب الوطني

صفوت الشريف

الكسب الغير المشروع

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة أشرف صفوت الشريف نجل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى، في اتهامه بالكسب غير المشروع واستغلال نفوذ والده في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبدالرحمن، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

يذكر انه قد صدر ضده حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات   

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس في سبتمبر من العام الماضى بالسجن المشدد 3 سنوات لصفوت الشريف، وبراءة نجله إيهاب، وتغريم الشريف 99 مليون و49 ألف و974 جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل وجعل الحكم فى مواجهة زوجته وأولاده.

نسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى غضون الفترة من عام1975 الي 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، قام المتهم الأول صفوت الشريف بصفته من العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة «مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون ثم وزيرا للاعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل» حصل لنفسه ولزوجته وأولاده إيمان والمتهمين الثانى والثالث على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و674 الفا و552 جنيها، وحصل لنفسه و لزوجته ولأولاده على العديد من العقارات وشقق سكنية وأراض فضاء وأراض زراعية وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية ما كان ليحصل عليها إلا استنادا لسلطان وظائفه وتدخله لدي الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها انذاك فحصل بذلك لنفسه ولغيره سالفي الذكر علي كسب غير مشروع بلغت قيمته 53 مليونا و807 آلاف 242 جنيها .

كما حصل الشريف لنجليه علي كسب غير مشروع مقدراه 150 مليونا و336 ألف جنيه من خلال مساعدتهما في منح شركات الدعاية و الإعلان المملوكة لهما والمساهمين فيها ميزات تعاقدية.


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