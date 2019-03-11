» مذيع «الجزيرة» يُحرج قيادي إخواني وينتصر لـ«السيسي»

11 مارس 2019 - 06:00 م

في واقعة أظهرت كذب الإخوان بشأن ما يروجوه ردًا على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في يوم "الشهيد" خلال الندوة التثقيفية بالقوات المسلحة، أحرج مذيع قناة الجزيرة القطرية قيادي إخواني وأظهر كذبه على الهواء.

وخلال مداخلة هاتفية للقيادي الإخواني مدحت الحداد، مع القناة في البرنامج الذي يقدمه مذيع الجزيرة «أحمد طه»، للتعليق على خطاب الرئيس وما كشفه عن نصيحته للإسلاميين بعدم الدفع بمرشح رئاسي وتحذيرهم من أنهم سيكونون سببًا في هدم الدولة.

طرح مذيع الجزيرة سؤالًا على القيادي الإخواني الذي حاول تكذيب تصريحات الرئيس قائلًا له :« مكنتوش عايزين تقعدوا مع السيسي لكن عايزين تقعدوا مع العصار؟»، ليرد عليه :«لأ لأ اللقاء كان متفق عليه مع العصار فقط»، ليعود المذيع ويسأله :" ليه السيسي تحديدا مكنتش عايز تقعد معاه؟"، فيجيب "الحداد": لأن كان فيه شكوك كثيرة حوله من زمان".

فيما رد عليه المذيع بسؤال أظهر كذب الجماعة في الترويج لهذه الرواية قائلًا : أليس غريب أن يكون لديكم شكوك حول السيسي ثم تأتون به وزيرًا للدفاع؟"، وهو ما جعل القيادي الإخواني يتلعثم في الرد قائلًا: الشكوك لم تكن مؤكدة عندنا في هذا التوقيت تجاه المجلس العسكري وتجاه السيسي شخصيًا".

من جانبه علق الناشط الحقوقي محمود رفعت، قائلًا : كلام عضو مجلس شوري الإخوان مدحت الحداد أنهم كانوا يرفضوا الجلوس مع السيسي لأنه محل شكوك لكنهم عينوه وزيرا للدفاع لأنهم لم يكونوا قد تأكدوا من الشكوك، استخفاف بالعقول لكنه كارثي يوحي بأن قادة الإخوان يتاجروا بكل مصر ويريدون إطالة محنة البلاد وشعبها لتزدهر تجارتهم في تركيا".

فيما علق السياسي الدكتور عمار علي حسن، قائلًا :« سيكذب الإخوان كعادتهم، وسيزيد كذبهم حين يسألهم أحد عن أسباب تعيينهم السيسي وزيرا للدفاع، لن يجرؤ أحد منهم على قول الحقيقة، لأنها تكشف الكثير من خباياهم. لقد اعتقدوا أن الرجل منهم وسيقود الجيش في سحل الشعب لصالحهم، ولو فعلها لدافعوا عنه ورفعوه ولو قتل مئات الآلاف كي يستمر حكمهم».

سيكذب الإخوان كعادتهم، وسيزيد كذبهم حين يسألهم أحد عن أسباب تعيينهم السيسي وزيرا للدفاع، لن يجرؤ أحد منهم على قول الحقيقة، لأنها تكشف الكثير من خباياهم. لقد اعتقدوا أن الرجل منهم وسيقود الجيش في سحل الشعب لصالحهم، ولو فعلها لدافعوا عنه ورفعوه ولو قتل مئات الآلاف كي يستمر حكمهم https://t.co/7eerCaJqxz — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) 11 مارس 2019